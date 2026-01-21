Bilancio abbreviato, l’estensione della derivazione rafforzata alle micro imprese

Le micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata sono soggette, dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 all’applicazione del regime cosiddetto di “derivazione rafforzata” in base al quale, nella determinazione del reddito d’impresa, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili.
Di seguito si propone il tema del confronto fra le varie forme di redazione del bilancio e una riflessione sulle conseguenze in termini di determinazione del reddito imponibile
Le modifiche del Dlgs 192/2025
Anche le società con i requisiti dimensionali per essere considerate micro imprese che, rinunciando alle semplificazioni di cui articolo 2435 ter del Codice civile, decidono di predisporre il bilancio in forma abbreviata - ai sensi dell’articolo 2435 bis del Codice civile – entrano nel regime fiscale di determinazione del reddito basato sul principio di derivazione rafforzata sancito dall’articolo 83, comma 1, terzo periodo del Testo unico.
Questo è l'effetto della modifica dei commi 1 e 1 bis dell
