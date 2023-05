Delega fiscale e riforma, un percorso complesso alla prova dei numeri di Enrico De Mita









La redazione della legge delega approda in parlamento (atto 1038 Camera - Ddl delega). Il punto di partenza senza il quale non può esserci riforma – necessario ripeterlo – sono i numeri: perimetro e impatto della riforma si rapportano alla neutralità finanziaria e invarianza del gettito. Razionalizzazione non può essere razionamento.

L'invarianza sembra tradurre un'idea recessiva di riforma, di conservazione non dinamica dell'assetto attuale. La riforma ben può essere causa di allocazione di risorse...