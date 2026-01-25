Bonus 4.0 alle imprese agricole escluse dall’iperammortamento
Credito d’imposta ad hoc per investimenti effettuati fino al 28 settembre 2028
Per le imprese operanti nel settore agricolo che non possono accedere al nuovo iperammortamento, la legge di Bilancio 2026 ha previsto un credito d’imposta 4.0 per investimenti effettuati fino al 28 settembre 2028.
Possono fruire del nuovo iperammortamento, infatti, solo i soggetti titolari di reddito d’impresa; mentre ne sono esclusi, tra gli altri, coloro che determinano il reddito con criteri forfettari o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva. Nel mondo dell’agricoltura tanti saranno...