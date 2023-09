Bonus carburanti, va ceduto l’intero importo del credito senza frazionamenti di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Ultimi giorni per cedere il credito di imposta per l’acquisto di carburante per le attività agricole del terzo trimestre 2022; la scadenza è il 20 settembre. L’utilizzo del credito va, invece, concluso entro il 30 settembre sia nel caso l’utilizzatore sia il cessionario, sia nel caso in cui sia il beneficiario.



Il credito di imposta in esame è quello che spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in misura pari al 20% delle spese sostenute per gli acquisti di carburante da ...