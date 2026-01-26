Bonus casa, dati su 50 o 36% forniti solo dal condomino
Nella dichiarazione annuale dell’amministratore spazio vuoto senza il dettaglio. Sarà il proprietario a precisare alle Entrate se l’abitazione è la principale
Nella comunicazione annuale, che gli amministratori di condominio dovranno inviare il prossimo 16 marzo 2026 alle Entrate, per comunicare le spese detraibili sostenute sulle parti comuni nel 2025, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata dei condòmini (730 o Redditi PF), potranno essere indicati i dati relativi alla «destinazione d’uso dell’abitazione» a cui è imputata la spesa di ristrutturazione, per consentire, nelle precompilate, di beneficiare della detrazione del 50% per l’abitazione...