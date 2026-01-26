Bonus casa, il limite di 96mila euro non è superabile anche se il condomino si accolla la spesa degli altri

Nel caso particolare il condomino (si tratta di un condominio minimo) può sostenere interamente le spese per la riparazione del tetto, tuttavia il limite massimo detraibile di 96mila euro nella quota del 50% (se si tratta di abitazione principale e le spese sono sostenute dal proprietario) ovvero del 36% negli altri casi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi