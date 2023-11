Bonus colonnine di ricarica per imprese e professionisti di Roberto Lenzi









Contributo a fondo perduto del 40% anche ai professionisti per acquisto e installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Contributi fino al 60% per le aree Zes. Partono tra gli altri gli incentivi per aree alluvionate e innovazione. E si sono chiusi in pochi giorni dall’apertura alcuni bandi più attesi.

Bandi chiusi in un giorno

Il bando Investimenti sostenibili 4.0, agevolazioni per le piccole e medie imprese del Sud, è rimasto aperto un giorno: fase di invio operativa dalle 10 del 18 ottobre e chiusura...