Bonus edilizi del defunto da dividere anche con il figlio neo maggiorenne

La domanda

A seguito del compimento della maggiore età il figlio dovrà dichiarare in proprio i redditi, nella fattispecie gli immobili, caduti in usufrutto legale a seguito del decesso del padre, pertanto dichiarati dalla madre fino ad oggi. Si chiede se le detrazioni edilizie relative agli immobili di cui sopra, fino ad oggi fruite dalla madre al 100%, debbano essere ripartite tra figlio e genitore superstite ognuna per la propria quota, considerando che tali immobili sono a disposizione di entrambi i soggetti.

B. P. - Bergamo