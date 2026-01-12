Bonus impatriati alla lavoratrice in smart working con datore estero
Agevolazione fruibile direttamente in dichiarazione. Regime applicabile ai contribuenti che spostano dal periodo d’imposta 2024 la residenza in Italia
L’agevolazione relativa agli impatriati spetta anche nel caso di datore di lavoro estero e di lavoratore che si stabilisce in Italia operando in smart working. Questa la conferma delle Entrate nella risposta n. 2 del 12 gennaio 2026.
L’istante si era trasferita in Gran Bretagna a dicembre 2020 e a marzo 2021 aveva iniziato a lavorare per una società...
