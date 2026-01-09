Bonus pubblicità, conto alla rovescia entro il 9 febbraio per la dichiarazione sostitutiva
Chi ha prenotato l’agevolazione deve attestare che gli investimenti indicati sono stati effettivamente realizzati nel 2025 e che soddisfano i requisiti previsti
Bonus pubblicità 2025, da venerdì 9 gennaio a lunedì 9 febbraio 2026 sarà possibile presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025. L’adempimento riguarda le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno “prenotato” l’accesso all’agevolazione inviando nei tempi previsti la comunicazione con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dello scorso anno.
Con la dichiarazione sostitutiva, gli interessati dovranno...