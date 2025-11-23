Bonus ricerca, stop ai controlli basati sul manuale di Frascati per il 2015-19
L’investimento va valutato <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">in base alle norme vigenti </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">all’epoca, come detto dal Tar</span>
Dopo la sentenza del Tar Lazio 15039/2025, in merito al credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019, «non è pensabile» l’applicazione retroattiva del cosiddetto Manuale di Frascati poiché la spettanza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 3 del Dl 145/2013 deve essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento. È questo uno dei principi di diritto che emerge dalla sentenza Cgt di ...