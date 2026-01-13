Bonus ristrutturazione all’inquilino, decisiva la disponibilità dell’abitazione
Sì alla detrazione per il locatore che assume la custodia di un immobile per effettuarvi i lavori
Ai fini della detrazione Irpef relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il locatario che, in vista della locazione, assume la custodia di un immobile per effettuarvi i lavori di ristrutturazione si considera detentore, in quanto esercita il potere di fatto sulla cosa. Di conseguenza, può godere dell’agevolazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (Tuir).
Così ha stabilito la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano (sentenza 84/1/2025), in composizione...
