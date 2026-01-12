Bonus ristrutturazioni, riparto della detrazione non modificabile negli anni seguenti

La domanda Nel corso del 2024, insieme alla mia compagna, abbiamo sostenuto delle spese per lavori di ristrutturazione della nostra prima casa, avvalendoci del bonus ristrutturazioni con detrazione fiscale del 50%. Le fatture e i relativi bonifici parlanti indicavano entrambi come beneficiari. Nel modello 730 inviato nel 2025, abbiamo quindi usufruito entrambi della detrazione. Vorrei sapere se, nel modello 730 del 2026, sarà possibile decidere di attribuire l'intera detrazione a uno solo di noi, senza doverla dividere.

C. P. - Savona

La risposta è negativa. Nel caso descritto, non è possibile decidere di attribuire l’intera detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia a uno solo dei due beneficiari-proprietari, senza doverla dividere tra loro, in quanto la differente ripartizione, con successiva annotazione in fattura, poteva avvenire entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, per l'anno 2024, cioè entro lo scorso 31 ottobre 2025 (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo...