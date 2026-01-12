Bonus ristrutturazioni, riparto della detrazione non modificabile negli anni seguenti
Per la variazione della ripartizione è necessario che i documenti di spesa nel primo anno di fruizione del beneficio siano integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale
La risposta è negativa. Nel caso descritto, non è possibile decidere di attribuire l’intera detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia a uno solo dei due beneficiari-proprietari, senza doverla dividere tra loro, in quanto la differente ripartizione, con successiva annotazione in fattura, poteva avvenire entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, per l'anno 2024, cioè entro lo scorso 31 ottobre 2025 (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo...