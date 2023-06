Bonus Sud, nel nuovo modello solo le spese 2023 di Alessandro Sacrestano









Con il provvedimento n. 188347/2023, l’agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello e il software per la richiesta del bonus Mezzogiorno per gli investimenti eseguiti nel corso del 2023.

Il modello, come si dirà in seguito, presenta delle sostanziali differenze con quello in uso per gli investimenti eseguiti fino al 31 dicembre 2022; mentre, infatti, quest’ultimo consentiva la prenotazione del credito d’imposta per più annualità, la versione aggiornata per il 2023 del modulo di domanda...