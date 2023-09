Bonus Sud, rettifica per il progetto concluso in ritardo e con importo superiore Barbara Marini

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Le nuove istruzioni Cim prevedono l’utilizzo di due diversi modelli di comunicazione: uno per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2022 e un altro per gli investimenti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nel 2022 è stata presentata un’istanza, regolarmente approvata, per un progetto di investimento iniziale da concludersi entro il 31 dicembre 2022. Per una serie di motivazioni, l’investimento si è rimodulato, l’importo complessivo è aumentato e la data di conclusione è slittata nel 2023. Atteso che l’investimento è unico, si parla di un unico progetto di investimento, qual è la procedura corretta per comunicare questa rettifica parziale? Dovendo predisporre obbligatoriamente due istanze, come si può dare prova del fatto che si tratti di un unico progetto di investimento?

L. C. - Potenza

Come messo in evidenza dal lettore, per effetto dell’articolo 1, commi 265 e 267, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio per il 2023) il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è stato prorogato a tutto il 2023. I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono tenuti a presentare, a partire dal 8 giugno 2023, la comunicazione utilizzando il modello Cim23, approvato con provvedimento direttore...