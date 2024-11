Borsa di studio non imponibile anche se l’utilizzo non è documentato

Esenti le borse di studio per meriti scolastici assegnate a figli di dipendenti, anche in assenza di documentazione atta a comprovare l’utilizzo di tali importi. Questa, in sintesi, la risposta a interpello 231/2024 con la quale l’agenzia delle Entrate si è espressa su una fattispecie ricorrente nell’ambito di benefit riconducibili al welfare aziendale.

Nel dettaglio, l’azienda...