Borse di studio Its Academy esenti Irpef, ma solo dal 2025
Nella risposta a interpello n.204/2025 l’Agenzia delle entrate blocca l’interpretazione estensiva dell’agevolazione concessa a partire da quest’anno
A partire dal periodo d’imposta 2025, le borse di studio erogate dalle Its Academy, finanziate dal Pnrr, sono esenti da Irpef e non concorrono alla base imponibile Irap dell’ente erogante.
Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 204/2025 a seguito del quesito di una fondazione che eroga borse di studio, finanziate con il Pnrr con gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i percorsi universitari e Afam, per la frequenza dei percorsi formativi Its Academy agli studenti...