Brevetti+ 2024, domande da presentare martedì 29 ottobre

Al via le domande per gli incentivi Brevetti+ 2024. Dalle ore 12 alle ore 18 del 29 ottobre le micro, piccole e medie imprese possono inviare le domande per accedere agli incentivi promossi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per la valorizzazione economica dei brevetti. Si tratta di un contributo a fondo perduto fino a 140mila euro e non superiore all’80% dei costi ammissibili con una dotazione di 20 milioni di euro.

In caso di disponibilità finanziarie residue le domande si potranno ...