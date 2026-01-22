Controlli e liti

Broker assicurativi, esenzione Iva collegata all’attività svolta

Occorre investigare se si tratta di intermediazione (esente) o consulenza (imponibile)

di Alessandro Germani

In tema di Iva il broker svolge sia prestazioni di servizi rientranti nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa che sono esenti Iva sia attività di consulenza che è invece imponibile. Le prime si fondano sul rapporto del prestatore con l’assicuratore e con l’assicurato e sulla presenza di elementi essenziali alla funzione di intermediazione quali la ricerca di clienti, la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore e l’assistenza nelle fasi successive al contratto inclusi i rinnovi...

