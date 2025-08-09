Buone vacanze ai lettori: la newsletter di NT+ Fisco tornerà lunedì 25 agosto
Anche gli aggiornamenti della homepage riprenderanno lunedì 25 agosto
Un augurio di buone vacanze a tutti i lettori. Gli aggiornamenti di NT+ Fisco si fermano dal 9 al 24 agosto. Di conseguenza, i lettori non riceveranno la newsletter da lunedì 11 a sabato 23 agosto.
Dalla mattina di lunedì 25 agosto tornerà la newsletter e sempre nella giornata di lunedì 25 agosto riprenderanno gli aggiornamenti della homepage.
L’informazione professionale sarà sempre disponibile sulle pagine di Norme e tributi de «Il Sole 24 Ore» per gli abbonati.
Le notizie in tempo reale potranno essere seguite sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com) e su Radio 24 (www.radio24.ilsole24ore.com).