Buoni postali fruttiferi, interessi capitalizzati al netto della ritenuta
Risposta a interrogazione sui buoni emessi fino al 31 dicembre 1996
Per i buoni postali fruttiferi delle serie «Q», «R» e «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Lo ha confermato ieri il ministero dell’Economia e delle finanze in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04435.
La questione è oggetto di contrasti giurisprudenziali, ma la risposta mette in evidenza che il sistema di capitalizzazione...
Concordato biennale, come verificare le incompatibilità e calcolare il costo dell’adesione
di Alessandro Mattavelli