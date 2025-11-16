Cambi di valore delle aree, niente denuncia Imu
La Cassazione riduce i casi di dichiarazione: esclusi i terreni divenuti edificabili. Variano anche il tipo di illecito (omesso versamento) e la decorrenza del termine
La dichiarazione Imu non è necessaria né quando un terreno agricolo acquisisce la qualifica di area edificabile, né quando muta il valore di mercato della stessa. Secondo l’attuale orientamento della Corte di cassazione, in entrambe le ipotesi il Comune sarebbe in possesso dei dati da dichiarare, così che – in base al principio di collaborazione – non sorgerebbe alcun obbligo dichiarativo.
I giudici di legittimità, peraltro, continuano a dare indicazioni contraddittorie sulla perentorietà dell’adempimento...