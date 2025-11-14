Capsule di caffè, raccolta meno vincolata
La delibera 3/2025 stabilisce requisiti meno stringenti rispetto all’iter ordinario
La raccolta e il trasporto di capsule esauste del caffè e di altri infusi spettano a imprese iscritte in una sottocategoria della categoria 1 dell’Albo nazionale gestori ambientali (rifiuti urbani) e dotate dell’idoneità tecnica minima individuata dalla delibera 3/2025 del Comitato nazionale dell’Albo (in vigore dal 7 ottobre), che indica personale e mezzi per il trasporto degli scarti dall’uso di capsule, agevolando le imprese con richieste e requisiti inferiori rispetto a quelli validi per raccolta...