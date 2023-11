Carburante per bus: niente agevolazione d’accisa per manutenzione e rifornimenti di Giorgio Emanuele Degani

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza resa nella causa C-391/22 del 16 novembre 2023, ha chiarito che nella nozione di gasolio ad uso commerciale utilizzato come propellente non rientra il carburante utilizzato da autobus per tragitti diversi dal servizio pubblico, con ciò escludendo l’agevolazione d’accisa laddove il gasolio sia stato impiegato per tragitti a fini di riparazione, manutenzione e rifornimento di tali automezzi. Ed infatti, trattasi di operazioni che non rientrano...