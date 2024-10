Carried interest in caso di quotazione o vendita della società a terzi

L'attribuzione ai manager di strumenti finanziari partecipativi (preferred equity certificates) a latere rispetto al pacchetto remunerativo (fisso più variabile) di mercato a fronte di un investimento del manager che ha contratto anche un finanziamento con la società a tal fine costituiscono un carried interest tassato al 26%. È questa la risposta n. 209 di ieri.

Tali strumenti non prevedono obbligo di restituzione (sono quindi equity) e per sottoscriverli il manager ha versato 40mila euro in contanti...