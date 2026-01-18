Carried interest, la sottoscrizione a condizioni agevolate genera reddito di lavoro
Se il prezzo pagato per gli strumenti finanziari è inferiore al valore normale sorge materia imponibile a livello fiscale e contributivo. Fondamentale la perizia di stima
La qualificazione reddituale del carried interest realizzato, tipicamente, in occasione della chiusura dell’operazione straordinaria (closing o exit), ai sensi delle disposizioni dell’articolo 60 del Dl 50/2017, non influisce sul reddito che potrebbe sorgere quando i manager e gli amministratori sottoscrivono gli strumenti finanziari. Tale sottoscrizione, se a condizioni agevolate (gratuita o scontata), potrebbe quindi dar luogo a un distinto presupposto impositivo rilevante ai fini del reddito di...