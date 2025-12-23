Carta del viaggiatore, il nuovo strumento di compliance e controllo per i viaggi

Come fare perControlli e litiCarta del viaggiatore, il nuovo strumento di compliance e controllo per i viaggidi Antonino Guarino e Gaetana RotaN. 4823 Dicembre 2025Quando Durante viaggi da e/o per l’estero, intra o extra-unionaliCosa scade Controlli relativi alle merci trasportate in provenienza o in partenza da e/o per Paesi esteriPer chi ViaggiatoriCome adempiere Tramite indicazioni fornite dalle Dogane a mezzo della Carta aggiornata a luglio 2025Continua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediArgomentiDoganeIndice1. Introduzione2. I viaggi nel territorio unionale3. I viaggi da e/o verso paesi extra-unionaliGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale23 Dicembre 2025Terzo settore, le novità per gli Ets dopo il decreto delegatodi Marco Magrini23 Dicembre 2025Margine di contribuzione, il faro che orienta la strategia aziendaledi Simone Brancozzi e Claudio Sabbatini22 Dicembre 2025Dividendi, in scadenza il versamento delle ritenutedi Rossella Murica22 Dicembre 2025Cooperative compliance, domande di adesione anche senza certificazionedi Roberta Braga18 Dicembre 2025Crisi d’impresa, l’accordo transattivo nella composizione negoziatadi Barbara Pinelli e Simmaco Riccio