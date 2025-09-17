Carte carburante prepagate: la ricarica è senza IVA

Con riferimento ai buoni-corrispettivo monouso e multiuso, di cui agli articoli da 6-bis a 6-quater del DPR n. 633 del 1972, l’Agenzia delle entrate aveva fornito chiarimenti, con riferimento alla cessione di carburanti, attraverso la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018. Con risposta ad interpello n. 235 del 10 settembre 2025, la stessa Agenzia ha modificato quanto in parte affermato con la citata circolare.

Buoni-corrispettivo monouso e multiuso

Una delle modalità per sostenere le spese per il carburante è quella di acquistare ...