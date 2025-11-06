Casella certificata entro fine anno per chi è già in carica
In regola entro fine anno gli amministratori in carica al 31 ottobre 2025. Per gli altri si parte dalla loro iscrizione
Per iscrivere nel Registro imprese una società di capitali, una cooperativa o una società consortile è necessario, dal 31 ottobre scorso (lo prescrive il Dl 159/2025, all’articolo 13, comma 3), indicare la pec personale dell’amministratore unico oppure, in caso di organo amministrativo collegiale, la pec personale del presidente del consiglio di amministrazione. Quest’ultima non sarebbe necessaria, in quanto occorrerebbe indicare la pec personale dell’amministratore delegato, se costui fosse nominato...