Cash, azioni, schemi ibridi: variabili finanziarie e fiscali per gli incentivi ai manager
Tra i premi in denaro <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">e quelli share-based </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">la terza via dei piani misti</span>
I piani di incentivazione al management costituiscono un elemento strategico fondamentale per le imprese moderne, tanto da essere implementati anche dalle piccole e medie realtà. I management incentive plan (Mip), infatti, hanno il primario obiettivo di allineare gli interessi di manager e amministratori (più in generale, dei dipendenti chiave) a quelli degli azionisti/investitori, promuovendo la creazione di valore a lungo termine.
In un contesto economico e, soprattutto, in un mercato del...