Cassa commercialisti, dal 1° dicembre le domande per i contributi alle aggregazioni di Federico Gavioli

Link utili Cdc, Bando 24 maggio 2023 Schede e sintesi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La cassa dei dottori commercialisti (Cdc) per il 2023 stanzia 500mila euro per l’erogazione di contributi assistenziali per la costituzione di aggregazioni tra professionisti. La domanda per il «Bando di concorso per il supporto dell’attività professionale nelle fasi di aggregazione» deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online Agp disponibile dal 1° dicembre 2023 ed entro il termine del 15 marzo 2024.



Le tipologie di contributi



Per l’anno 2023, la cassa dei commercialisti prevede le seguenti tipologie...