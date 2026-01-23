Cassa commercialisti, entro il 2 febbraio le richieste per i contributi in conto interessi
Stanziati due milioni di euro. A ogni richiedente fino a mille euro per coprire i costi di interessi sostenuti nel 2024 per mutui o finanziamenti sottoscritti a sostegno della famiglia o della professione
Scade lunedì 2 febbraio il termine ultimo per l’erogazione da parte della cassa dei dottori commercialisti – Cdc – del contributo a favore degli iscritti che hanno sostenuto nel 2024 una spesa per interessi passivi a seguito della sottoscrizione di un finanziamento/mutuo nel 2024 o in anni precedenti, in ambito professionale o familiare; si tratta della prima scadenza, dei vari bandi, sotto forma di contributi deliberati dalla Cassa , che caratterizzano i primi mesi dell’anno e che di seguito si ...
