Cassa commercialisti rinnova i bandi per le borse di studio: domande entro il 31 marzo

La Cassa Dottori Commercialisti (Cdc) con un comunicato pubblicato sul portale istituzionale il 9 gennaio, ha portato a conoscenza degli iscritti di aver approvato i bandi per le borse di studio per gli iscritti stessi e i loro figli.

Bando per i dottori commercialisti iscritti alla cassa

Il Consiglio di amministrazione della CdC ha approvato, nella riunione del 16 dicembre 2025, un bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di dottori commercialisti che abbiano frequentato corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca...