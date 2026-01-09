Cassa commercialisti rinnova i bandi per le borse di studio: domande entro il 31 marzo
L’iniziativa riguarda la formazione degli iscritti e dei figli per l’anno scolastico e accademico 2023/2024
La Cassa Dottori Commercialisti (Cdc) con un comunicato pubblicato sul portale istituzionale il 9 gennaio, ha portato a conoscenza degli iscritti di aver approvato i bandi per le borse di studio per gli iscritti stessi e i loro figli.
Bando per i dottori commercialisti iscritti alla cassa
Il Consiglio di amministrazione della CdC ha approvato, nella riunione del 16 dicembre 2025, un bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di dottori commercialisti che abbiano frequentato corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca...