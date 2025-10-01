Cassa dottori stanzia 5 milioni per i tirocinanti
Saranno erogati al dominus 500 euro al mese per ogni praticante a cui viene riconosciuta una borsa di studio di almeno mille euro
Cassa dottori commercialisti stanzia 5 milioni di euro nel 2026 per contribuire al “compenso” dei tirocinanti.
Il contributo, approvato ieri dal Cda dell’ente di previdenza guidato da Ferdinando Boccia, vuole incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale remunerato. Il contributo di 500 euro mensili a tirocinante sarà erogato ai dominus – a prescindere dal loro reddito - che riconoscono ai tirocinanti pre-iscritto alla Cassa nel 2026 una borsa di studio almeno di mille euro al mese. L’importo...