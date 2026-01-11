Cassazione: il presidente del Cda non è indipendente
Secondo la Corte c’è assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza o di amministratore unico.
Ha destato un certo scalpore l’ordinanza 5318/2025 della Cassazione laddove afferma con molta (troppa) decisione che, ai fini della deducibilità del compenso deliberato, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del Cda o di amministratore unico.
Se nulla quaestio sulla figura dell’amministratore unico, molto c’è da dire su quella – del tutto diversa – del presidente del Cda. Perché, se è vero il principio (affermato...