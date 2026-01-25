Cassazione, ricorsi in campo tributario al test di ammissibilità

Il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità e non un terzo grado di merito. La Cassazione non riesamina quindi i fatti o le prove, ma si limita a controllare la conformità della decisione alla legge. Queste regole sono ben evidenziate dalla Relazione 92 del 2025 che, sebbene predisposta dall’ufficio del Massimario della Suprema corte per i nuovi consiglieri, fornisce spunti utili a tutti gli addetti ai lavori.

Spesso, soprattutto in materia tributaria, è accentuata la tendenza a considerare...