Cassazione, ricorsi in campo tributario al test di ammissibilità
I precedenti della Corte e <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">la Relazione del Massimario </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">offrono indicazioni pratiche</span>
Il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità e non un terzo grado di merito. La Cassazione non riesamina quindi i fatti o le prove, ma si limita a controllare la conformità della decisione alla legge. Queste regole sono ben evidenziate dalla Relazione 92 del 2025 che, sebbene predisposta dall’ufficio del Massimario della Suprema corte per i nuovi consiglieri, fornisce spunti utili a tutti gli addetti ai lavori.
Spesso, soprattutto in materia tributaria, è accentuata la tendenza a considerare...