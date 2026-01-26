Casse di previdenza, agevolabile l’investimento attraverso fondi di fondi

Sono agevolabili in capo alle casse di previdenza e ai fondi pensione gli investimenti effettuati per il tramite di una Sgr che gestisce un fondo di fondi e che quindi non investe direttamente in società italiane ma lo fa per il tramite di Fia partecipati che rispondono comunque alle caratteristiche richieste per l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 88, della legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016). Così la risposta a interpello 18/2026 delle Entrate del 26 gennaio.

