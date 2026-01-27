Casse di previdenza, crediti iscritti in base al titolo
Inserimento in bilancio quando si configura il diritto di riscossione
I crediti contributivi delle Casse di previdenza sono iscritti in bilancio quando sussiste il titolo, ossia all’insorgenza del diritto di riscossione che di norma coincide con la scadenza dei contributi dovuti dai professionisti iscritti. È quanto precisa il documento «Linee guida - Crediti contributivi della Casse di previdenza» redatto in collaborazione tra Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza sociale e Organismo italiano di ...
