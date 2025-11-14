Casse professionali, prescrizione decennale se il credito non è liquido ed esigibile
Lo ha deciso la Cassazione, sentenza n. 2025, con riguardo al contributo di solidarietà della Cassa dottori commercialisti
In materia di previdenza obbligatoria – nel caso quella gestita dalla Cassa dei commercialisti - la prescrizione quinquennale (art 2948, n. 4, c.c. e art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935) richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ragion per cui ove sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.). Lo ha stabilito la ...