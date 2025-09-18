Causa di non punibilità sopravvenuta senza effetti sulla condanna definitiva

Una nuova causa di non punibilità non può applicarsi a una sentenza di condanna già divenuta definitiva. È infatti necessario che il procedimento sia ancora pendente, sia stata dichiarata l’incostituzionalità o abrogata la norma incriminatrice. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 31134 depositata il 17 settembre.

