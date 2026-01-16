Cause pro bono, Iva sull’onorario dell’avvocato pagato dalla controparte soccombente

Nelle cause pro bono è dovuta l’Iva sull’onorario dell’avvocato pagato dalla controparte soccombente anche se la prestazione è resa gratuitamente al proprio cliente. È questo il pronunciamento contenuto nella sentenza della Corte di giustizia Ue del 23 ottobre 2025, Zlakov, causa C-744/23 (si veda il precedente articolo «Prestazioni legali pro bono, sconta l’Iva l’onorario a carico del soccombente»).

Un privato citava in giudizio una società finanziaria per far dichiarare la nullità di un contratto...