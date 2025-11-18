Cedolare secca all’inquilino impresa ancora lontana: la partita passa alle Sezioni Unite
L’ordinanza 30016/2025 chiede al primo presidente di rimettere gli atti per il regime agevolato nei casi di uso foresteria. A settembre era stato il ministro Giorgetti a delineare l’ipotesi del rinvio
Un altro colpo di scena sulla cedolare secca nelle ipotesi in cui l’inquilino sia un’impresa. La Cassazione (ordinanza 30016/2025) affida la soluzione del caso alle Sezioni Unite. Una scelta che va nella direzione di quanto aveva indicato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time al Senato dello scorso 25 settembre.
Nelle motivazioni (28 pagine) la Suprema corte decide di scegliere la strada di rimettere al primo presidente la decisione per l’assegnazione delle Sezioni...