Cedolare secca anche per conduttori-imprese di Massimo Romeo









L’esclusione dal campo di applicazione della norma agevolatrice dei contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa è erronea, indebitamente restrittiva, e conduce a una irrazionale diseguaglianza tra locatori di immobili di pari capacità contributiva in ragione della natura della controparte. La giurisprudenza maggioritaria riconosce la fruizione della cedolare secca in tutti i casi in cui le persone fisiche proprietarie di immobile non esercenti...