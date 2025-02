Cedolare secca: opzioni, calcoli e novità giurisprudenziali

Dagli adempimenti e dalle regole contrattuali fino alla gestione dei dati in dichiarazione dei redditi. Come e quando si può sfruttare la cedolare secca sulle locazioni abitative.

1. Contratti

Contratti d’affitto tra proroghe e rinnovi: le modifiche non vanno sempre comunicate al Fisco

2. Quando l’inquilino è un’impresa

Cedolare secca ammessa anche se l’inquilino è un ente per l’housing sociale

Cedolare secca, via libera all’inquilino-azienda che concede l’alloggio a un suo consulente

Cedolare per inquilino imprenditore, gli effetti retroattivi della sentenza di Cassazione

Cedolare affitti quando l’inquilino è un’impresa: gli spazi per la remissione in bonis

Cedolare secca anche per il locatario che agisce in veste di imprenditore

3. Versamenti e ritenute

Cedolare secca, saldo e acconto da versare entro il 31 luglio con lo 0,40% in più

Affitti brevi, conguaglio con le imposte per pagare la differenza con la ritenuta effettuata

4. Revoche e uscite

Affitti, l’opzione per la cedolare secca può essere revocata in ogni annualità

5. In dichiarazione dei redditi

Affitti brevi, sulla ritenuta correzione in dichiarazione

