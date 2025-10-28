Certificazione energetica per 5.0 con vista a fine febbraio 2026
La scadenza del 31 dicembre riguarda solo l’ultimazione dei progetti ma non i successivi adempimenti «accessori»
Ultimi adempimenti in vista della scadenza dei termini per il credito d’imposta «Transizione 5.0» disciplinato dall’articolo 38 del Dl 19/2024 e dal Dm 24 luglio 2024 che – salvo sorprese – non dovrebbe incontrare proroghe nella legge di Bilancio 2026.
Ricordiamo che il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (in beni materiali e immateriali 4.0) in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di...
Correlati
Roberto Bianchi e Debora ReverberiRiviste
Circolare