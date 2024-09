Cessazione anticipata del trust, disciplina legale ed effetti fiscali

In assenza dei requisiti della rule Saunders vs Vautier, che consente ai beneficiari, in determinate situazioni, di cessare anzitempo il trust, la cessazione anticipata diviene ineludibile quando, a fronte della rinuncia dei beneficiari alle proprie posizioni di favore, il trust risulti privo di beneficiari, rendendo impossibile il perseguimento della finalità. Viene così ad esistenza un automatic resulting trust in favore del disponente o, se premorto, dei suoi eredi legittimi o testamentari, ai quali spettano i beni. La neutralità impositiva del passaggio di proprietà al disponente trova conferma nelle sentenze di legittimità e nelle risposte ad alcuni interpelli. Non è, tuttavia, condivisibile la posizione delle Entrate che limita la neutralità al solo caso in cui i beni retrocessi siano i medesimi, per specie e natura, di quelli inizialmente apportati dal disponente.