Cessione di cubatura: la tassazione non cambia

Uno dei quesiti più ricorrenti riguardanti la nuova disciplina ai fini dell’imposizione diretta della costituzione dei diritti reali sugli immobili (articolo 1, comma 92, della legge di Bilancio 2024) consiste nell’applicabilità delle modifiche anche agli atti di «cessione di cubatura». Si tratta, in prima approssimazione, degli atti con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi