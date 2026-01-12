Come fare perImposte

Cessione d’azienda, le imposte indirette tra regole e novità

di Roberta Braga

N. 2

Settimana Fiscale

  • Quando Entro 20 giorni se l’atto è formato in italia (60 giorni se e’ formato all’estero)

  • Cosa scade Atto di cessione soggetto a imposta di registro, imposta di bollo e, con immobili, a imposte ipocatastali

  • Per chi Notaio rogante che registra l’atto e versa le imposte per i contraenti

  • Come adempiere Utilizzo da parte del notaio della procedura telematica con modello unico informatico entro il termine legale

Argomenti

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. La nozione ai fini civilistici e fiscali
  3. 3. La qualificazione giuridica
  4. 4. Il regime fiscale nelle imposte indirette

