Cessione del legno, Iva forfetaria al 6,4%

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2025 è stata fissata, per il biennio 2024-2025, l’aliquota per la compensazione dell’Iva relativa alle cessioni di legno e legna da ardere applicabile dai produttori agricoli che aderiscono al regime speciale Iva di cui all’articolo 34, comma 1, del Dpr 633/1972.

L’ambito soggettivo

L’articolo 34, comma 1, del Dpr 633/1972 disciplina il regime speciale a favore del settore agricolo e ittico che prevede che, per la vendita dei prodotti agricoli...