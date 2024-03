Cessione di metalli preziosi, imponibile in assenza di costo fiscale documentato

Il comma 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, intervenendo sull’articolo 68, comma 7, lett. d) del Tuir, ha eliminato la possibilità, in sede di cessione di metalli preziosi, di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo. Dal 1° gennaio 2024, quindi, se il contribuente persona fisica (o soggetto assimilato) non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, la plusvalenza realizzata sarà pari al corrispettivo percepito. Non subisce alcuna modifica l’aliquota dell’imposta sostitutiva, ferma al 26%.